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Цкитишвили: Укрупнение министерства регионального развития и инфраструктуры не планируется
20.06.2018 11:32
По информации кандидата в министры Майи Цкитишвили, в рамках структурной реорганизации укрупнение министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии не планируется.
Об этом Цкитишвили сообщила журналистам в парламенте, где прошли слушания кандидатов в министры.
«В связи с моим ведомством, никак не могу подтвердить его укрупнение. Как было сказано, после того, как правительство утвердят, в связи с концепцией малого правительства у нас состоятся консультации в команде. Затем в результате анализа функций министерств решится, какое министерство будет укрупнено, сокращено или объединено», - отметила Майя Цкитишвили.
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