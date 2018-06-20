Цкитишвили: Укрупнение министерства регионального развития и инфраструктуры не планируется

20.06.2018 11:32 По информации кандидата в министры Майи Цкитишвили, в рамках структурной реорганизации укрупнение министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии не планируется.



Об этом Цкитишвили сообщила журналистам в парламенте, где прошли слушания кандидатов в министры.



«В связи с моим ведомством, никак не могу подтвердить его укрупнение. Как было сказано, после того, как правительство утвердят, в связи с концепцией малого правительства у нас состоятся консультации в команде. Затем в результате анализа функций министерств решится, какое министерство будет укрупнено, сокращено или объединено», - отметила Майя Цкитишвили.















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