Президент Литвы заявила о вероятности нападения России

20.06.2018 12:33 Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что считает вполне вероятным вторжение России на территорию ее страны. Об этом она сказала в интервью журналу Spiegel. По словам Грибаускайте, шанс нападения России остается "стабильно значительным".



"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой", — заявила президент. Грибаускайте также добавила, что многие страны ЕС относятся к "российской угрозе" незначительно. "Только когда на них нападут, и они заметят, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они проснутся", - сказала она.



По мнению Грибаускайте, Евросоюз не должен решать спорные моменты при помощи силового давления на своих "неугодных" членов. Подобного рода мнения Литва придерживается и в вопросах миграции.















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