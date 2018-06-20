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Президент Литвы заявила о вероятности нападения России
20.06.2018 12:33
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что считает вполне вероятным вторжение России на территорию ее страны. Об этом она сказала в интервью журналу Spiegel. По словам Грибаускайте, шанс нападения России остается "стабильно значительным".
"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой", — заявила президент. Грибаускайте также добавила, что многие страны ЕС относятся к "российской угрозе" незначительно. "Только когда на них нападут, и они заметят, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они проснутся", - сказала она.
По мнению Грибаускайте, Евросоюз не должен решать спорные моменты при помощи силового давления на своих "неугодных" членов. Подобного рода мнения Литва придерживается и в вопросах миграции.
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