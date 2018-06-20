Евросоюз сожалеет о выходе США из Совета по правам человека

20.06.2018 12:39 Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразила обеспокоенность решением США выйти из Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня.



Так, Могерини напомнила, что США всегда были пионером в области защиты прав человека во всем мире. По ее словам, такое решение "вредит роли США как ведущего защитника и сторонника демократии".



"Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека, и не исключает возможность совместной деятельности с США", – заявила Могерини.



По ее словам, ЕС разделяет необходимость повышения эффективности совета.



Ранее США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека. Постпреда США в ООН Никки Хейли пояснила, что СПЧ ООН превратился в "кладезь политических предубеждений" и обвинила орган в лицемерии и предвзятости, которая, в частности, выражается в "хроническом антиизраильском уклоне".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

