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Бакрадзе: Временное правительство оказалось абсолютно временным
20.06.2018 12:45
По содержанию, ответам и компетенции временное правительство оказалось абсолютно временным, - об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.
По его словам, слушания правительства в формате парламентского меньшинства лишь углубили негативную оценку, существующую в отношении этой команды.
«Мы ничего не услышали ни о программе, ни о составе. Мы не поняли, насколько премьер-министр готов изменить хотя бы порядок выдвижения прокурора, что так беспокоит общественность, и будет ли у Грузии нормальный прокурор или он будет вновь назван Цулукиани. По содержанию, ответам и компетенции временное правительство оказалось абсолютно временным», - сказал Давид Бакрадзе.
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