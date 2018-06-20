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Пикрия Чихрадзе: Правительственная программа Бахтадзе называется программой оправдываться
20.06.2018 12:55
По мнению советника президента Грузии Пикрии Чихрадзе, кабинет министров комплектует Бидзина Иванишвили. "Так было раньше, так и сегодня"- заявила она в эфире "Рустави 2".
По ее же словам, процесс является продолжением маскарада, происходящего во власти.
Пикрия Чихрадзе критикует новую программу и говорит, что она не была ориентирована на проблемы, беспокоящие общество.
"Программа всегда такая, что туда надо записать хорошие вещи, и она должна понравиться обществу. Когда Квирикашвили предстал со своей программой, вызвал большое восхищение. А новая программа называется программой оправдываться. В стране много проблем, но правительство не сделало акцент на проблемы"- заявила Пикрия Чихрадзе.
По ее словам, новый кандидат в премьеры заострил внимание на направление экономики, чтобы тем самым оправдать отставку Квирикашвили.
20 июня на пленарном заседании парламента вынесут на голосование утверждение переходного правительства.
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