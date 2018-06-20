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Ираклий Надирадзе: Меня с детства никто так долго на руках не носил


20.06.2018   14:35
Несколько недель назад в социальной сети как вирус распространилось видео члена городского собрания, председателя фракции "Национальное движение" Ираклия Надирадзе. На акции полицейские задержали Надирадзе, и утащили его на руках, и пока полицейские его тащили, Надирадзе давал интервью одному из телеканалов.

Надирадзе сделал веселый комментарий на данную тему изданию "Сарке".

"На второй день я очень неловко чувствовал себя. Многие, наверное, увидели эти кадры, и реакция тоже, вероятно, была неоднозначная. В конечном итоге они не вызвали негативных эмоций в отношении меня. Это стоило того, что затем сказал Заза Саралидзе - первый раз за эти шесть месяцев я от души смеялся, когда увидел, как задержали этого человека.

200 или 300 метров меня несли на руках, фактически в воздухе. Меня с детства никто так долго на руках не носил"- заявил Ираклий Надирадзе.









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