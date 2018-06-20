Бахтадзе: Реформы должны служить одной цели - созданию достойных условий жизни для человека

20.06.2018 15:44 «Реформы должны служить одной цели — созданию достойных условий жизни для человека», — заявил кандидат в премьер — министры страны Мамука Бахтадзе на внеочередном заседании парламента.



Мамука Бахтадзе поблагодарил правящую команду за доверие и отметил, что сделает максимум для того, чтобы оправдать это доверие.



«Благодарю правящую команду за доверие. Для меня это большая честь и я хорошо осознаю, насколько это большая ответственность. Я хочу вас заверить, что со своей стороны я сделаю максимум, чтобы оправдать это доверие и служить стране вместе с командой.



Я хотел бы выразить признательность всем моим предшественникам, при усилии которых, Грузия продвинулась во многих направлениях, начиная с внутренних реформ и заканчивая внешней политикой. Сегодня я представляю обновленную программу правительства, основанную на объявленных ценностях правящей политической силы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Каковы эти ценности и что люди ожидают от правящей силы? Главная ценность для нас была, есть и будет — человек и его достойная жизнь. Естественно, мы должны быть максимально ориентированы на реформы, но в то же время реформы должны служить единственной цели — создать достойные условия жизни для людей. У людей есть чувство, что они могут реализовать свои способности на своей родине, быть защищенными и иметь наивысшую степень свободы. Это отправная точка на которой основана новая правительственная программа. Мы не пытаемся избегать проблем и у нас есть конкретное видение борьбы с бедностью, как с самым большим вызовом и раз и навсегда вывести наш народ из этих трудностей», — сказал Мамука Бахтадзе.















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