|
|
Бахтадзе: Реформы должны служить одной цели - созданию достойных условий жизни для человека
20.06.2018 15:44
«Реформы должны служить одной цели — созданию достойных условий жизни для человека», — заявил кандидат в премьер — министры страны Мамука Бахтадзе на внеочередном заседании парламента.
Мамука Бахтадзе поблагодарил правящую команду за доверие и отметил, что сделает максимум для того, чтобы оправдать это доверие.
«Благодарю правящую команду за доверие. Для меня это большая честь и я хорошо осознаю, насколько это большая ответственность. Я хочу вас заверить, что со своей стороны я сделаю максимум, чтобы оправдать это доверие и служить стране вместе с командой.
Я хотел бы выразить признательность всем моим предшественникам, при усилии которых, Грузия продвинулась во многих направлениях, начиная с внутренних реформ и заканчивая внешней политикой. Сегодня я представляю обновленную программу правительства, основанную на объявленных ценностях правящей политической силы «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Каковы эти ценности и что люди ожидают от правящей силы? Главная ценность для нас была, есть и будет — человек и его достойная жизнь. Естественно, мы должны быть максимально ориентированы на реформы, но в то же время реформы должны служить единственной цели — создать достойные условия жизни для людей. У людей есть чувство, что они могут реализовать свои способности на своей родине, быть защищенными и иметь наивысшую степень свободы. Это отправная точка на которой основана новая правительственная программа. Мы не пытаемся избегать проблем и у нас есть конкретное видение борьбы с бедностью, как с самым большим вызовом и раз и навсегда вывести наш народ из этих трудностей», — сказал Мамука Бахтадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна