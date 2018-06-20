Бахтадзе «знает» как справиться с бедностью

20.06.2018 15:48 Мы не избегаем признания проблем и у нас есть конкретное видение, как справиться с бедностью, как самым главным вызовом, и раз и навсегда вывести наш народ из этой нужды, — об этом кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе заявил в ходе выступления на внеочередном заседании парламента.



По словам Мамуки Бахтадзе, главой ценностью для правительства Грузии был, есть и будет человек и его достойная жизнь.



«Сегодня мы представляем вам обновленную программу, которая основана на ценностях, заявленных правящей политической силой – «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Для нас важнейшей ценностью был, есть и будет человек и его достойная жизнь. Однако, в то же время, реформы должны служить единственной цели – человеку, созданию условий достойной жизни для него и тому, чтобы у них было ощущение, что они могут реализовать свои возможности на своей родине, быть защищенными и иметь высокий уровень свободы. Именно это является точкой отчета и на этом выстроена новая программа правительства. Мы не избегаем признания проблем и у нас есть конкретное видение, как справиться с бедностью, как самым главным вызовом, и раз и навсегда вывести наш народ из этой нужды», — заявил Мамука Бахтадзе.















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