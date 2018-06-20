|
|
Талаквадзе: Список Татунашвили-Отхозория практически готов
20.06.2018 16:09
Т.н. список Татунашвили-Отхозория практически готов, и правительство готово представить его парламенту сразу после своего утверждения, — заявил журналистам лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
По словам Талаквадзе, уже состоялись консультации по этому списку, в том числе и с оппозицией.
«В случае убийства Отхозория, как и в случае попрания жизни Арчила Татунашвили существуют конкретные осужденные и обвиняемые. Мы сделаем все возможное, чтобы эти люди, с одной стороны, были привлечены к ответственности и в их отношении было отправлено правосудие. С другой стороны, мы создадим им всевозможные ограничения в международном масштабе, чтобы они на себе почувствовали, что означает попрание прав человека и человеческой жизни», — сказал Талаквадзе.
По его словам, начата работа с целью продолжения давления на Россию в международных форматах.
«Попрание жизни Татунашвили было однозначно и очень строго расценено как тяжелейшее нарушение как со стороны государства, так и международного сообщества. Начата работа, чтобы в международных форматах продолжилось давление на государство, которое несет ответственность за нарушения прав человека на оккупированных территориях. Это Российская Федерация и оккупационный режим. Эта ответственность учитывается сейчас и будет приниматься во внимание и в будущем при принятии всех международных резолюций, во всех обсуждениях и заявлениях», — добавил Талаквадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна