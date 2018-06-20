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Талаквадзе: Список Татунашвили-Отхозория практически готов


20.06.2018   16:09
Т.н. список Татунашвили-Отхозория практически готов, и правительство готово представить его парламенту сразу после своего утверждения, — заявил журналистам лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

По словам Талаквадзе, уже состоялись консультации по этому списку, в том числе и с оппозицией.

«В случае убийства Отхозория, как и в случае попрания жизни Арчила Татунашвили существуют конкретные осужденные и обвиняемые. Мы сделаем все возможное, чтобы эти люди, с одной стороны, были привлечены к ответственности и в их отношении было отправлено правосудие. С другой стороны, мы создадим им всевозможные ограничения в международном масштабе, чтобы они на себе почувствовали, что означает попрание прав человека и человеческой жизни», — сказал Талаквадзе.

По его словам, начата работа с целью продолжения давления на Россию в международных форматах.

«Попрание жизни Татунашвили было однозначно и очень строго расценено как тяжелейшее нарушение как со стороны государства, так и международного сообщества. Начата работа, чтобы в международных форматах продолжилось давление на государство, которое несет ответственность за нарушения прав человека на оккупированных территориях. Это Российская Федерация и оккупационный режим. Эта ответственность учитывается сейчас и будет приниматься во внимание и в будущем при принятии всех международных резолюций, во всех обсуждениях и заявлениях», — добавил Талаквадзе.






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