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Правительство Грузии планирует увеличить пенсии в 2019-2020 годах на 20 лари


20.06.2018   18:52
Правительство Грузии в 2019-2020 годах планирует увеличить пенсии, — заявил в своем выступлении на внеочередной сессии парламента кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе.

Как отметила Мамука Бахтадзе, правительство Грузии продолжит целевые социальные программы для смягчения материального положения уязвимых групп населения.

«Будут расширены меры, направленные на улучшение физического и социального положения лиц с ограниченными возможностями, пожилых и детей без опеки. В том числе запланировано увеличение пенсий на 20 лари в год в 2019-2020 годах, на эти цели в бюджете мы предусмотрели дополнительно 400 миллионов лари», — сказала Мамука Бахтадзе.






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