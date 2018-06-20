Правительство Грузии планирует увеличить пенсии в 2019-2020 годах на 20 лари

20.06.2018 18:52 Правительство Грузии в 2019-2020 годах планирует увеличить пенсии, — заявил в своем выступлении на внеочередной сессии парламента кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе.



Как отметила Мамука Бахтадзе, правительство Грузии продолжит целевые социальные программы для смягчения материального положения уязвимых групп населения.



«Будут расширены меры, направленные на улучшение физического и социального положения лиц с ограниченными возможностями, пожилых и детей без опеки. В том числе запланировано увеличение пенсий на 20 лари в год в 2019-2020 годах, на эти цели в бюджете мы предусмотрели дополнительно 400 миллионов лари», — сказала Мамука Бахтадзе.















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