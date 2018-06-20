Кандидат в премьеры Грузии назвал пять принципов работы будущего правительства

20.06.2018 18:59 Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе, представляя на внеочередном заседании парламента новую правительственную программу, заявил, что она основывается на пяти принципах.



"Первое, мы должны до конца довести исторический выбор грузинского народа по интеграции Грузии в евроатлантические структуры. У нас в этом вопросе есть успехи, но их необходимо укрепить", - заявил в среду М.Бахатадзе.



Вторым принципом будущей деятельности правительства он назвал проведение инновационных реформ, которые создадут такую модель экономики, которая будет "справедливой и отразится на благосостоянии каждой семьи".



"Третий принцип - это концепция малого правительства. Нам необходимо небольшое, но эффективное и оперативное правительство", - сказал М.Бахтадзе.



Еще одним принципом кандидат в премьеры назвал "образование, молодежь и инновации".



"И, наконец, пятый принцип, который особенно важен для нашей политической силы - это человек и забота о нем, соответственно вся деятельность правительства будет ориентирована на каждого гражданина, защиту его свобод и достоинства", - заявил М.Бахтадзе.



Он подчеркнул, что во внешней политике правительство будет последовательным на пути интеграции в евроатлантические структуры.



"Интеграция Грузии в НАТО является важнейшей задачей для безопасности и стабильного развития государства. Нашим приоритетом остается укрепление суверенитета, деоккупация страны и восстановление территориальной целостности", - заявил М.Бахтадзе.



Он отметил, что грузинская сторона продолжит конструктивное участие в Женевских переговорах, которые являются "важнейшим форматом для обеспечения безопасности и решения гуманитарных вопросов".



На внеочередном заседании парламента в среду предполагается объявить вотум доверия временному правительству во главе с М.Бахтадзе.



В минувший понедельник он заявил, что через две-три недели представит в парламент структурные изменения в правительстве, предполагающие сокращение числа министерств с 14 до 11. После утверждения этих структурных изменений М.Бахтадзе назовет новых членов правительства, которому парламент вновь должен будет объявить вотум доверия.















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