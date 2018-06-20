Бахтадзе обещает сделать все для повышения доверия граждан к правосудию

20.06.2018 20:01 «Мы все сделаем, чтобы доверие каждого гражданина, и вообще частного сектора к грузинскому правосудию возросло» – заявил кандидат в премьер-министры Мамука Бахтадзе на внеочередном заседании парламента.



По его же словам, по запланированным поправкам в законодательстве будет возможно досрочное освобождение осужденного от наказания пропорционально дням работы в пенитенциальном учреждении.



"По содействию государства для занятости и ресоциализации/ частный бизнес создаст рабочие места в пенитенциальной системе, для чего у нас будут налоговые льготы. Нам хорошо известно, что сильная, квалифицированная, независимая судебная система является краеугольным камнем развития страны. Поэтому огромное значение имеет доверие к суду, и соответственно, мы сделаем все, чтобы доверие каждого гражданина, и вообще частного сектора к грузинскому правосудию возросло. Проводятся, и в будущем будут продолжаться значительные реформы в Министерстве внутренних дел. Представлен пакет весьма значительных реформ, который должен качественно повысить деятельность нашей полиции, и он будет поддержан соответствующим финансированием. Здесь мы подразумеваем как поддержку закупки технологий, так и покупку и внедрение тех новых основных средств, о которых был разговор в пакете реформ. В то же время мы знаем, вчера мы озвучили, что повысим зарплату нашим полицейским уже со следующего месяца в размере 250 лари"- заявил Мамука Бахтадзе.

















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