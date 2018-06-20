Координационный совет по безопасности будет создан до сентября - Бахтадзе

20.06.2018 20:03 По заявлению кандидата в премьер-министры Грузии Мамуки Бахтадзе, координационный совет по безопасности будет создан до сентября.



Так откликнулся Бахтадзе на инициативу члена парламентского большинства Софио Кацарава, заявившей на внеочередном заседании, что жизненно важно создание ведомства, координирующего безопасность.



«Действительно жизненно важно создание координационного совета. Мы обязательно обратимся с инициативой к парламенту, наши сроки непременно будут соблюдены, чтобы до сентября данный институт обязательно был создан. Он обеспечит эффективную координацию между всеми ведомствами», - заявил Мамука Бахтадзе.



Софио Кацарава на внеочередном заседании парламента поинтересовалась, какой была позиция Бахтадзе в связи с созданием координирующего безопасность ведомства.















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