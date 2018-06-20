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Бахтадзе заявляет, что уже получил согласие от нескольких «новых, интересных кандидатов в министры»
20.06.2018 23:03
Мы ведем переговоры и уже получили согласие от очень интересных кандидатов, — так ответил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на вопрос – останется ли в новом составе правительства Тея Цулукиани и будут ли новые лица.
«Речь идет о людях из профессиональных кругов, у которых есть соответствующий опыт, квалификация, видение, чтобы мы вместе осуществили те реформы, которыми произойдет трансформация нашей экономики и всех сфер», — отметил Бахтадзе.
По его словам, для тех вызовов, перед которыми стоит Грузия, не нужно больше 11 министерств и общественность в ближайшем будущем увидит те инициативы, которые связаны со структурной реорганизацией.
«Что касается кадрового состава, будет неверным с моей стороны называть кандидатов. Со своей стороны, то, что я могу вам сказать – в кабинете будут новые лица», — заявил Бахтадзе.
Он отметил, что «Грузинская мечта» является единой политической командой и решение принимается на основании широких консультаций.
«Объединение министерств будет органичным, мы учтем специфику всех министерств, которые будут способствовать важнейшим моментам – эффективности, гибкости, оперативности. Нам нужно больше оперативности», — заявил Мамука Бахтадзе.
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