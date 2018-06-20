Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Латвии отметил важность саммита НАТО для сотрудничества с Украиной и Грузией


20.06.2018   23:48
Во время саммита НАТО состоится полноценная дискуссия относительно Украины и тех путей, которыми Альянс может предоставить стране поддержку. Об этом на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Павел Климкин сказал министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс, передает УНН.

"Относительно того, что вы сказали, смотрите: я отвечал за подготовку саммита НАТО в Риге в 2016 году и знаю, как сложно, как иногда трудно уложиться в очень ограниченный промежуток времени с очень насыщенной повесткой дня. С этой точки зрения, только тот факт, что все же состоится встреча на высшем уровне всех членов правительства стран с украинским президентом и главами Грузии - это уже очень, очень важное достижение", - сказал он.

По словам министра, среди тем предстоящего саммита НАТО будут и насыщенные дискуссии о взносах государств-членов, противостояние гибридным войнам, усиление защиты Балтийского региона, также состоятся важные дебаты по Афганистану.

"С Украиной, я подчеркиваю, состоится полноценная дискуссия, так же как и с Грузией, и со всеми государствами-членами НАТО, о путях, которыми мы можем поддержать Украину, как мы можем расширить нашу кооперацию по безопасности, как мы можем расширить наше сотрудничество по гибридной угрозе, и мы также хотим учиться от Украины. Этот саммит будет очень важной дискуссией по усилению и расширению кооперации с Украиной и Грузией", - подчеркнул Ринкевичс.

Напомним, встреча Украина-НАТО может состояться совместно с Грузией, повестка дня встречи еще не сформирована.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С начала года мэрия Тбилиси оштрафовала 194 строительные компании
Мэрия Тбилиси взялась за недостроенные здания
Рыболовный сектор Грузии старается получить доступ к международным рынкам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Парламенте выслушали кандидатов на должности премьер-министра и министров
Азербайджан закупил вертолеты, способные уничтожать цели противника на расстоянии до 50 км
Бахтадзе: Мы верим, что Грузия станет страной, привлекательной и безальтернативной для наших братьев абхазов и осетин
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна