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Премьер-министр представит новый состав правительства и структуру приблизительно через три недели
21.06.2018 10:08
Консультации по структурным изменениями в правительстве начнутся с сегодняшнего дня. Об этом заявила министр юстиции Тея Цулукиани. А премьер-министр Мамука Бахтадзе представит обновленный состав правительства и структуру приблизительно через три недели.
Как отметил Бахтадзе, в рамках структурных реформ, количество министерств сократится с 14 до 11. Премьер-министр не уточнил министерства, однако отметил, что структурные изменения коснутся 6 министерств. После этих изменений, парламенту придется заново выносить вотум доверия правительству.
Законодательный орган Грузии вчера выразил вотум доверия составу правительства и правительственной программе «Свобода, быстрое развитие, благополучие».
За вотум доверия правительству проголосовали 99 депутатов, 6 были против.
После отставки Георгия Квирикашвили, в целях экономии времени, Мамука Бахтадзе предложит правительству утвердить новый состав в ускоренном порядке.
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