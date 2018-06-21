Минпробации закрывает одно из пенитенциарных учреждений

21.06.2018 10:13 Министерство по исполнению наказаний и пробации закрывает пенитенциарное учреждение N7, — об этом в ходе выступления в парламенте заявил кандидат в министры по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили.



По его словам, закрыть учреждение планируется в Международный день в поддержку жертв пыток.



«Совсем недавно мы приняли решение, что в эти дни, наверное, в Международный день в поддержку жертв пыток – 26 июня мы закроем пенитенциарное учреждение N7. Это учреждение попало в отчет CPT.



Мы закроем это учреждение вместе с Народным защитником, и надеюсь, в Грузии больше никогда не будет пенитенциарных учреждений подобного типа», — заявил Каха Кахишвили.



На объединенном заседании парламентских комитетов министр по исполнению наказаний и пробации говорил о реформах в пенитенциарной системе и планах на будущее.















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