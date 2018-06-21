Кобахидзе: У нас очень правильная политика по отношению к России

21.06.2018 12:13 "Абсолютно все видят, что у нас очень правильная, прагматичная, рациональная политика в отношении России, и четкие красные линии, это главное для любой власти"- заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами.



По его же словам, политика правящей команды служит защите национальных интересов страны.



"Разумеется, у нас есть серьезные сложности в этих отношениях, но важное, и главное то, что у нас очень четкое видение в отношении России. Абсолютно все видят, что у нас очень правильная, прагматичная, рациональная политика, и красные линии по отношению России - это главное для любой власти, и этим отличается власть "Грузинской мечты". Это неуклонная защита национальных интересов в ходе осуществления данной политики"- заявил Ираклий Кобахидзе.

















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