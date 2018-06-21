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Кобахидзе: В ближайшие дни список Отхозория-Татунашвили будет представлен парламенту Грузии


21.06.2018   12:44
Мы уже получили обещание нового состава правительства, что в ближайшие дни будет представлен список Отхозория-Татунашвили - заявил журналистам председатель парламента Грузии.

По словам Ираклия Кобахидзе, по объективной причине правительство не смогло представить список в данные сроки.

"Мы следили за этим процессом. Здесь идет разговор о резолюции, и здесь законом не установлено соответствующее обязательство. Этот список должен был быть представлен до 15 июня, но причина была объективная. Причиной было то, что именно к этому времени изменился состав правительства, именно в то время, когда правительство должно было утвердить соответствующий список до 15 июня, премьер-министр подал в отставку.

Как только правительство соберется, разумеется, будет возобновлено обсуждение в связи со списком, и мы уже получили обещание нового состава правительства, что в ближайшие дни, по мере возможности быстро будет представлен список Отхозория-Татунашвили. В связи с этим у нас были консультации. В эти консультации была включена, в том числе, парламентская оппозиция. Результатом именно этих консультаций будет тот список, который представит парламент Грузии"- заявил Ираклий Кобахидзе.







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