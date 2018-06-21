С 1 июля начинается техинспекция атомашин государственных ведомств и юридических лиц

21.06.2018 14:04 С первого июля 2018 года начинается периодическое техническое инспектирование автомобилей государственных ведомств и юридических лиц.



По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, пройти периодическое техническое инспектирование можно в 27 центрах инспектирования по всей Грузии, в котором действуют 37 линий.



«В целях упрощения процесса периодического технического инспектирования и улучшения обслуживания создан веб-сайт (www.pti.ge), с помощью которого пользователь сможет запланировать визит для прохождения технического инспектирования в любом доступном центре с учетом желаемой даты и времени. Данная веб-страница доступна с января 2018 года для всех желающих», — заявляют в министерстве экономики Грузии.



Вместе с тем, с 3 января 2018 года задействована горячая линия – 1484, которая обслуживает заинтересованных в поэтапном техническом инспектировании людей и знакомит их с соответствующей информацией.















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