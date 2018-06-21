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Уменьшилось число граждан Грузии, ищущих убежище в Германии


21.06.2018   14:36
Согласно статистическим данным Федерального офиса Германии по делам беженцев и мигрантов, в мае 2018 года количество просителей убежища из Грузии сократилось. Соответствующая информация размещена на официальном сайте BAMF.

По данным БАМФ, в апреле текущего года около 700 граждан Грузии просили предоставить убежище, а в мае число соискателей убежища составило 176 человек.

Согласно той же статистике, за 5 месяцев 2018 года (январь-май) убежища потребовали 2 263 гражданина Грузии.

К информации, в течение текущего года в общей сложности убежище в Германии запросили 68 368 человек, большинство из которых были гражданами Сирии. С просьбой предоставить статус беженца к Германии обратились 17587 сирийца; Ирак - 6 900 граждан, Нигерия - 4794 гражданина. В десятку вошли Афганистан - 4 210; Иран - 3 598; Турция - 3 191, Сомали - 2 470, и др.







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