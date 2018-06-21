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Германия предостерегает граждан об угрозе атаки с использованием биологического оружия
21.06.2018 14:42
Федеральный прокурор Германии предостерегает граждан об угрозе террористической атаки с использованием биологического оружия. Как заявил Питер Франк в интервью телекомпании ARD, экстремисты рассматривают разные версии нападений в Европе, в том числе и с применением биологического оружия.
По его словам, немецкие правоохранители и спецслужбы уже давно изучают варианты противодействия такой угрозе. Как заявил Франк, террористы «действуют очень изобретательно», и потому силовикам страны нужно быть готовыми к подобному развитию событий.
Вчера, 20 июня, в Кельне арестовали тунисца, который, предположительно, планировал атаку с помощью рициновой биологической бомбы.
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