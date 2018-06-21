Президент Грузии примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Эстонии

21.06.2018 18:08 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и первая леди Мака Чичуа примет участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию независимости Эстонской Республики.



Как отмечено в сообщении на сайте администрации президента, глава грузинского государства вместе с первыми лицами Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Таллине и Тарту.

В первый день рабочего визита состоится встреча Маргвелашвили с его эстонским коллегой Керсти Кальюлайд.



Грузинская делегация проведет переговоры с премьер-министром Эстонии Юри Тарасом. Стороны рассмотрят перспективы двухсторонних отношений, подготовку к саммиту НАТО, вызовы безопасности.



Кроме того, дипломатическое представительство Грузии в Эстонии проведет торжественный прием, посвященный 100-летнему юбилею со дня провозглашения независимости и создания Демократической Республики Грузии. Гостей поприветствуют президент Грузии и его эстонский коллега.



Торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею независимости Эстонии, запланированы и в городе Тарту, где грузинскую делегацию примет мэр города. Состоятся встречи в мэрии Тарту, в университете, в научном центре и в музее.



Гости также посетят фольклорный студенческий фестиваль стран Балтии «Гаудеамус» (Gaudeamus), который входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



23 июня в Таллине президент с супругой будут присутствовать на параде, посвященном Дню победы Эстонии.



Днем победы в Эстонии с 1934 года называется День сражения под Вынну (ныне латвийский Цесис), в котором 23 июня 1919 года эстонская армия разбила войска Ландесвера (немецкого балтийского ополчения), тем самым одержав символическую победу над потомками грозных завоевателей, восемь столетий назад насильственно нарушивших историческое развитие предков эстонского народа.



Грузия и Эстония установили дипломатические отношения в 1992 году, с тех пор страны сотрудничают в сферах безопасности, обороны, экономики и туризма.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

