Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Штрафы за уличную роспись в Тбилиси удваиваются


21.06.2018   18:52
Штрафы за уличную роспись в Тбилиси удваиваются. Парламент Грузии поддержал законопроект первым слушанием.

Инициаторами законопроекта являются председатель комитета региональной политики и самоуправления Заза Габуния, член парламентского большинства Арчил Талаквадзе, член парламентского большинства Нукри Кантария, председатель комитета образования и науки Мариам Джаши, и член парламентского большинства Бека Одишария.

Если законопроект будет утвержден третьим слушанием, в Кодекс административных правонарушений Грузии войдут поправки.

Согласно существующему Кодексу правонарушений самовольное нанесение разных надписей, рисунков, символов на фасадах зданий административных органов, а также на прилегающей территории, в том числе на пешеходной и проездной части транспорта и без того является наказуемым, и предусматривает штраф размером 500 лари. Согласно новому законопроекту, штрафы будут удвоены только в Тбилиси, и составят 1000 лари.

Если законопроект будет утвержден, к Кодексу административных правонарушений добавится новая статья 150, подразумевающая самовольное изменение внешнего облика муниципалитета города Тбилиси.

"Самовольное выполнение разного рода надписей, рисунков, символов на фасадах зданий административных органов в муниципалитете Тбилиси, а также на прилегающей территории, в том числе на пешеходной и проездной части транспортных средств повлечет штраф в размере 1000 лари. Повторение того же действия повлечет штраф на 2 000 лари. То же действие, совершенное в зоне охраны культурного наследия, установленной законом Грузии "О культурном наследии", вызовет штраф в размере 5 000 лари"- написано в пояснении.

В пояснительной записке сказано, что помимо ужесточения санкций, принятие законопроекта преследует целью дать полномочному органу возможность на месте наложить санкцию на нарушителя путем заполнения штрафного протокола, "что сделает более эффективной деятельность данных органов, и осуществит превенцию правонарушений в будущем".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С начала года мэрия Тбилиси оштрафовала 194 строительные компании
Мэрия Тбилиси взялась за недостроенные здания
Рыболовный сектор Грузии старается получить доступ к международным рынкам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Парламенте выслушали кандидатов на должности премьер-министра и министров
Азербайджан закупил вертолеты, способные уничтожать цели противника на расстоянии до 50 км
Бахтадзе: Мы верим, что Грузия станет страной, привлекательной и безальтернативной для наших братьев абхазов и осетин
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна