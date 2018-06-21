Штрафы за уличную роспись в Тбилиси удваиваются

21.06.2018 18:52 Штрафы за уличную роспись в Тбилиси удваиваются. Парламент Грузии поддержал законопроект первым слушанием.



Инициаторами законопроекта являются председатель комитета региональной политики и самоуправления Заза Габуния, член парламентского большинства Арчил Талаквадзе, член парламентского большинства Нукри Кантария, председатель комитета образования и науки Мариам Джаши, и член парламентского большинства Бека Одишария.



Если законопроект будет утвержден третьим слушанием, в Кодекс административных правонарушений Грузии войдут поправки.



Согласно существующему Кодексу правонарушений самовольное нанесение разных надписей, рисунков, символов на фасадах зданий административных органов, а также на прилегающей территории, в том числе на пешеходной и проездной части транспорта и без того является наказуемым, и предусматривает штраф размером 500 лари. Согласно новому законопроекту, штрафы будут удвоены только в Тбилиси, и составят 1000 лари.



Если законопроект будет утвержден, к Кодексу административных правонарушений добавится новая статья 150, подразумевающая самовольное изменение внешнего облика муниципалитета города Тбилиси.



"Самовольное выполнение разного рода надписей, рисунков, символов на фасадах зданий административных органов в муниципалитете Тбилиси, а также на прилегающей территории, в том числе на пешеходной и проездной части транспортных средств повлечет штраф в размере 1000 лари. Повторение того же действия повлечет штраф на 2 000 лари. То же действие, совершенное в зоне охраны культурного наследия, установленной законом Грузии "О культурном наследии", вызовет штраф в размере 5 000 лари"- написано в пояснении.



В пояснительной записке сказано, что помимо ужесточения санкций, принятие законопроекта преследует целью дать полномочному органу возможность на месте наложить санкцию на нарушителя путем заполнения штрафного протокола, "что сделает более эффективной деятельность данных органов, и осуществит превенцию правонарушений в будущем".

















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