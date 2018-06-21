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В январе-мае выявлено 2 555 правонарушений, связанных с техинспектированием автотранспортных средств


21.06.2018   19:20
Министерство внутренних дел в январе-мае 2018 года зафиксировало 2 555 правонарушений, подразумевающих управление, или передачу в управление другому лицу автотранспортного средства, не прошедшего периодическое техническое инспектирование в установленном порядке.

"Обязательное техническое инспектирование автотранспортных средств началось с 1 января, и осуществляется поэтапно.

На первом этапе данная проверка была обязательной для пассажирских (на 8 и более мест) и грузовых (выше 3,5 тонн) автомобилей.

Здесь же сообщаем, что соответственно постановлению правительства Грузии от 1 декабря 2017 года (об утверждении технического регламента "О периодическом техническом инспектировании автотранспортных средств и их прицепов") Министерство внутренних дел с 1 июля текущего года начнет обязательное техническое инспектирование автотранспортных средств, принадлежащих государственным ведомствам, и юридическим лицам.

А с октября текущего года обязательной технической проверке будут подлежать автомашины с двигателем большого объема (3,0 и выше).

Процесс технического инспектирования всего автопарка, зарегистрированного в Тбилиси, закончится в конце 2019 года"- говорится в заявлении МВД.







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