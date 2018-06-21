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В офисе «Грузинской мечты» обсуждают запланированную в правительстве структурную реорганизацию
21.06.2018 20:37
В центральном офисе "Грузинской мечты" начинается рабочая встреча правящей команды. Консультации связаны со структурной реорганизацией, запланированной в правительстве.
"Мы проходим консультации по разным вопросам. Как вам известно, планируется усиление партии. Исходя из этого, важно пройти разные вопросы в рабочем режиме, и я не исключаю, чтобы, в том числе консультации включали запланированные изменения. Известно, что следует подготовить пакет в связи со слиянием разных министерств, и для этого необходимы предварительные консультации"- заявила председатель парламентского комитета по правам человека Софья Киладзе.
В офисе партии уже собираются представители правящей команды. Рабочей группой будет руководить председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
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