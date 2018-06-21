Вольски: Оптимизация министерств не будет связана с кадровыми сокращениями

21.06.2018 22:34 Оптимизация министерств не будет связана с кадровыми сокращениями, что наверно должно учитываться теми людьми, которые работают сегодня, и чтобы они опять-таки были мобилизованными, - об этом заявил журналистам один из лидеров парламентского большинства Гия Вольски по завершении встречи премьер-министра Грузии с членами бюро парламента страны от большинства.



Как отметил Вольский, административные расходы будут сохранены.



«Идет процесс обсуждения. Одно, что можно сказать сегодня с уверенностью это то, что административные расходы будут сохранены. В условиях экономического роста, разумеется, это даст нам серьезную экономию. Отсюда исходят все те обещания, которые озвучил премьер-министр. Это одно и второе – оптимизация не будет связана с кадровыми сокращениями, что наверно должно учитываться теми людьми, которые работают сегодня, и чтобы они опять-таки были мобилизованными так же, как и вчера.



Соображения экономистов, разумеется, интересны. У премьера достаточно компетенции для того, чтобы дать обоснованный ответ, однако любое предложение и соображение следует рассмотреть», - заявил Вольски.



В связи с запланированной в правительстве Грузии структурной реорганизацией в офисе партии «Грузинская мечта», с участием премьер-министра и председателя парламента, в течение трех часов проходили консультации в формате бюро. Процесс в этом формате продолжится и завтра.















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