1-го июля зарплата пожарных-спасателей повысится на 20%

21.06.2018 22:36 В Грузии с 1-го июля заработная плата пожарных-спасателей повысится на 20%. Об этом сообщает в соцсети «Фейсбук» начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.



По его информации, пожарным-спасателям зарплаты будут повышаться поэтапно.



Напомним, что заявление о повышении зарплат премьер-министр Мамука Бахтадзе сделал во время обсуждения в парламенте вопроса о выражении доверия обновленному составу правительства.















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