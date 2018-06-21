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1-го июля зарплата пожарных-спасателей повысится на 20%
21.06.2018 22:36
В Грузии с 1-го июля заработная плата пожарных-спасателей повысится на 20%. Об этом сообщает в соцсети «Фейсбук» начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили.
По его информации, пожарным-спасателям зарплаты будут повышаться поэтапно.
Напомним, что заявление о повышении зарплат премьер-министр Мамука Бахтадзе сделал во время обсуждения в парламенте вопроса о выражении доверия обновленному составу правительства.
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