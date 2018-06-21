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Окончательное решение по количеству министерств пока не принято


21.06.2018   22:53
«Сколько министерств останется в правительстве Грузии, окончательное решение пока не принято», — заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе по окончанию сегодняшних консультаций в офисе «Грузинской мечты». По его словам, предложение премьер-министра Мамуки Бахтадзе о сокращении количества министерств с 14 до 11 находится в стадии обсуждения.

«Уверяю вас, окончательного решения пока нет. Есть предложение в этом направлении, но это не означает, что это решение уже принято», — сказал Акакий Зоидзе.

Депутат подтвердил, что правящая команда обсуждает возможность объединения министерств юстиции и исполнения наказаний, культуры и образования, по делам беженцев и здравоохранения. Однако он не исключает, что изменения могут коснуться и других министерств. По словам Зоидзе, какое-либо конкретное количество министерств — 11, 10 или 9 не является самоцелью.

«Речь идет о том, что изменения могут затронуть и другие министерства. Но это не означает, что их число уменьшится. Может произойти перераспределение функций от определенных министерств в другие», — пояснил Акакий Зоидзе.

В центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта» сегодня прошли консультации по вопросу структурной реорганизации правительства, которые продолжаться завтра.

Согласно концепции малого правительства, которая, согласно заявлению премьер-министра Мамуки Бахтадзе, будет подготовлена примерно через три недели, в правительстве будут осуществлены структурные изменения, в том числе количество министерств будет сокращено с 14 до 11.






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