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Канделаки: Заявление Марии Захаровой – это результат неправильной политики властей
21.06.2018 22:59
Заявление Марии Захаровой – это результат неправильной политики властей, и вопрос Грузии на международном уровне больше не будет рассматриваться, - об этом заявил член «Европейской Грузии» Георгий Канделаки в связи с заявлением официального представителя российского внешнеполитического ведомства.
«Когда тебя хвалит официальный представитель государства-оккупанта – это подтверждает то, что в результате деятельности правительства Грузии на высшем политическом уровне – между Западом и Россией, когда лидеры США или другие мировые лидеры будут встречаться с Путиным, вопрос Грузии больше не будет подниматься», - заявил Георгий Канделаки.
Вчера в эфире телеканала «Дождь» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-грузинские отношения постепенно улучшаются.
«Когда в 2012 году правительство «Грузинской мечты» проявило заинтересованность вывести отношения с Россией из глубокого кризиса, в который их вверг Михеил Саакашвили, мы немедленно откликнулись. Начался процесс нормализации, за эти годы он принес всем известные позитивные результаты», - отметила Захарова.
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