Уэсс Митчелл: НАТО следует поддержать перспективу членства Грузии и Украины в альянсе

21.06.2018 23:13 На саммите 11-12 июля НАТО должно поддержать перспективу членства Грузии и Украины в альянс. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на встрече в фонде Carnegie в Брюсселе. Дипломат отметил, что Грузия и Украина должны иметь четкую и однозначную поддержку на саммите в июле.



На встрече в Брюсселе американские и европейские дипломаты обсудили саммит НАТО в июле.



«Мы должны достаточно ясно выразить свою позицию. Потому что после саммита в Бухаресте, когда альянс объявил политику открытых дверей, прошло уже десять лет. Вот почему мы должны кристально ясно заявить в связи с Грузией и Украиной, что мы снова разделяем эту политику », — сказал Уэсс Митчелл после встречи в фонде Carnegie в Брюсселе.



Американский дипломат также добавил, что из-за определенных угроз, изменение политики открытых дверей было бы неправильным.



Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что у Грузии есть все необходимые компоненты для членства в Североатлантическом альянсе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

