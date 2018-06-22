Консультации по структурным изменениям в правительстве Грузии будут продолжены и сегодня

22.06.2018 11:05 Консультации по структурным изменениям в правительстве Грузии продолжатся и сегодня. В связи с запланированной реорганизацией премьер-министр Мамука Бахтадзе провел консультации в формате бюро накануне.



Встреча состоялась в центральном офисе партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия».



Как заявил после встречи председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе, в правительстве Грузии останутся несколько министерств. Окончательное решение пока не принято. По его словам, рассматривается предложение премьер-министра Мамуки Бахтадзе о сокращении министерств с 14 до 11, однако пока идея на стадии рассмотрения.















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