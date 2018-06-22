Европарламент принял резолюцию поддержки Грузии

22.06.2018 11:19 Европарламент принял резолюцию по Грузии полным большинством голосов. Документ был подготовлен в связи с десятой годовщиной августовской войны, и оккупации территорий Грузии Россией.



С этих пор у Европарламента есть резолюция под названием "Оккупированные территории Грузии через 10 лет с вторжения России".



Резолюция включает 20 пунктов. Отдельная глава уделена убийствам Отхозория-Татунашвили-Башарули, и вопросу установления санкций.



В документе сказано, что Россия должна выполнить все международные обязательства, в том числе договор о прекращении огня от 2008 года.



"Резолюция всеобъемлющая, и кратко и детально описывает существующее положение, и в то же время оценивает решение лидеров моего региона, Центральной и Восточной Европы во главе с Лехом Качиньским, которые в дни войны отправились в Грузию, чтобы не допустить продвижение российских войск на Тбилиси. То, что произошло 10 лет назад, является уроком, и предупредительным сигналом для международного сообщества, что мы должны стоять рядом с Грузией"- заявила депутат Европарламента, член фракции Европейских консерваторов и реформаторов Анна Елизавета Фотига.



По словам депутата Европарламента Елмара Брока, агрессия с российской стороны продолжается.



"Этой резолюцией мы показываем России, что осуществленные ею действия вновь стоят в повестке дня международного объединения. Мы не должны забывать того, что произошло в Грузии, а потом в Украине. Россия использует замороженные конфликты для раздела стран, ее рычагом была попытка присвоения трубопровода, занятие главной магистрали страны. Агрессия продолжается, и это должно прекратиться, Россия должна покинуть эту страну, поскольку занятие территории другой страны является оккупацией"- заявил Брок.



На голосовании присутствовали посол Грузии Наталья Сабанадзе, а также член парламента Дмитрий Цкитишвили. По их словам, резолюция является еще одним напоминанием, что Россия оккупант, и территории Грузии оккупированы.















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