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В парламенте проходит заседание временной следственной комиссии по делу об убийстве двух подростков
22.06.2018 11:24
В парламенте проходит заседание временной следственной комиссии по изучению дела об убийстве на улице Хорава.
Сегодня комиссия встретится к пострадавшей стороной, Зазой Саралидзе и Давидом Дадунашвили. На заседание приглашены и их адвокаты.
По словам депутата Серги Канападзе, из членов комиссии будет укомплектована группа из трех членов, которая проведет встречи как в пенитенциарном учреждении, так и с отдельными свидетелями.
Временная следственная комиссия уже начала работы. К ней направили материалы как из суда, так и МВД.
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