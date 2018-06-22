В парламенте проходит заседание временной следственной комиссии по делу об убийстве двух подростков

22.06.2018 11:24 В парламенте проходит заседание временной следственной комиссии по изучению дела об убийстве на улице Хорава.



Сегодня комиссия встретится к пострадавшей стороной, Зазой Саралидзе и Давидом Дадунашвили. На заседание приглашены и их адвокаты.



По словам депутата Серги Канападзе, из членов комиссии будет укомплектована группа из трех членов, которая проведет встречи как в пенитенциарном учреждении, так и с отдельными свидетелями.



Временная следственная комиссия уже начала работы. К ней направили материалы как из суда, так и МВД.















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