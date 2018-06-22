Мэрия Тбилиси не намерена лицензировать уличных музыкантов - Каладзе

22.06.2018 12:07 По заявлению столичного градоначальника Кахи Каладзе, санкции для уличных музыкантов не будут установлены. В ответ на вопрос журналистов в связи с этим он ответил:



"Вы распространяете неправильную информацию. Никакие санкции не вводятся, наоборот, у уличных музыкантов будет поддержка с нашей стороны. Мы стараемся помочь этим людям и оказать им содействие. Мы работаем над интересными проектами, мы хотим провести фестиваль"- отметил мэр Тбилиси.



По его же словам, среди уличных музыкантов много талантливых людей, которым нужно соответствующее содействие чтобы достичь успеха.



"До сих пор я никогда не говорил на данную тему - группа "Бани", состоящая из талантливых и успешных молодых людей, годами ранее играла в подземном переходе. В тот период я жил в Милане. Совершенно случайно я услышал в интернете песню этих ребят. Мне так понравилось, что встретился с ними, когда приехал играть на игру сборной Грузии. Я всячески им помог, и финансово, и покупкой инструментов. Они стали успешными. Сегодня они мои лучшие друзья. С нашей стороны у уличных музыкантов будет всяческое содействие, и вообще это направление улучшится"- заявил Каха Каладзе.



По заявлению руководителя проекта развития ночной экономики, Серги Гварджаладзе, из-за которого разгорелся весь этот сыр-бор, музыкантам не будет запрещено играть на улице.



По словам Гварджаладзе в рамках проекта они предложат интересные локации уличным музыкантам.



"Никому не будет запрещено играть на улице. Об этом речь не идет. Разговор о том, чтобы наоборот, предложить им интересные локации, развить некоторые локации. У мэрии уже есть такой опыт. Например, одним из них был проект Площади героев. Такие фестивали проводились, и мы хотим продолжить это как традицию. Я не вижу мэрию, как монитора. Это будет платформа для отношений, и мы также должны решить, будут ли необходимы для этого специальные документы"- заявил Серги Гварджаладзе.



Вчера Гварджаладзе заявил, что возможно уличным музыкантам понадобятся документы для ведения своей деятельности, что вызвало немало насмешек и шуток в его адрес в социальных сетях.



По словам Гварджаладзе, на улицах стоят очень талантливые музыканты, однако есть и люди, которые не являются музыкантами, что «вредит не только ушам наших граждан, но и оказывает неприятное впечатление на туристов».



«Наверное, уличным музыкантам понадобится документ, дающий право играть на улице», - заявил Гварджаладзе.















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