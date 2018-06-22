Каладзе предупредил о недопустимости протекционизма в детских садах Тбилиси

22.06.2018 12:21 Мэр Тбилиси Каха Каладзе строго предупредил руководство детских садов столицы о том, чтобы они не смели покровительствовать одним семьям и обделять других во время регистрации детей.



В полдень начнется всеобщая регистрация детей в детские сады Тбилиси на 2018-2019 учебно-воспитательный год. Ее можно будет пройти на сайте www.kids.org.ge.



"Регистрация началась, но мне приходят очень плохие слухи в связи с этим, и хочу предупредить всех - никто не смеет просить протекцию, чтобы по знакомству, и с помощью кого-либо зарегистрировать детей в детских садах. Это категорически неприемлемо для меня. Должен прямо сказать руководителю Агентства детских садов, чтобы никто не смел протекцию ни в агентстве, ни в мэрии. Мы раз и навсегда должны выйти из этого болота.



Существует электронное средство. Разумеется, всех удовлетворить не удастся, но мы должны быть правы перед самими собой, и никому не давать возможность, чтобы по знакомству в мэрии, по знакомству с депутатом, знакомству в городском собрании, и с их помощью зарегистрировать детей. Существуют определенные принципы, которые я уважаю, иду по жизни с этими принципами, и действительно не могу предать то, какой жизнью я живу. Для меня категорически неприемлемо, и никому не дам возможности обделить людей, у которых нет друга в мэрии, депутата, министра и т.д. С этим надо покончить.



У всех нас равные права, для меня все дети, и мои, и чужие, одни и те же, и я до конца буду бороться за их права. Люди надеются на меня, и я весьма уважаю, и очень берегу это отношение общества, поэтому никому не стоит делать неправильный шаг"- заявил Каха Каладзе.



С 18 июня началась электронная регистрация в детских садах к 2018-2019 учебно-воспитательному году, и идет в два этапа. Второй этап регистрации начнется 22 июня с 12:00 часов.

















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