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Омбудсмен: Не установлены все лица, участвовавшие в убийстве Давида Саралидзе


22.06.2018   14:30
По состоянию на сегодня можно считать, что не установлены все лица, участвующие в убийстве Давида Саралидзе-заявила народный защитник Нино Ломджария до того, как войти на заседание парламентской следственной комиссии в связи с убийством на улице Хорава.








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