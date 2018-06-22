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Омбудсмен: Не установлены все лица, участвовавшие в убийстве Давида Саралидзе
22.06.2018 14:30
По состоянию на сегодня можно считать, что не установлены все лица, участвующие в убийстве Давида Саралидзе-заявила народный защитник Нино Ломджария до того, как войти на заседание парламентской следственной комиссии в связи с убийством на улице Хорава.
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