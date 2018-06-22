Конгрессу США представили резолюцию в поддержку Грузии

22.06.2018 14:31 Конгрессу США представили двухпартийную резолюцию в поддержку Грузии, Украины и Молдовы.



По информации министерства иностранных дел Грузии, инициатором резолюции является председатель группы друзей Грузии, конгрессмен Тед По (республиканец – штат Техас). У резолюции на данном этапе – восемь конгрессменов соспонсоров, как из республиканской, так и демократической партии.



По их информации, резолюция предшествует запланированному на следующей неделе визиту спикеров парламентов Грузии, Украины и Молдовы в Вашингтон и выражает безоговорочную поддержку США в отношении этих стран.



«В частности, резолюция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, Украины и Молдовы. Подчеркивает, что в 2016 году в Грузии прошли конкурентноспособные, свободные и организованные по высокому стандарту парламентские выборы. Вместе с тем, резолюция заостряет внимание на оккупацию Россией одной пятой суверенной территории Грузии. Резолюция подтверждает поддержку США в отношении демократически избранных властей и народа Грузии, Украины и Молдовы, а также интеграции этих стран в Евросоюз. Конгрессмены призывают Россию немедленно вывести вооруженные силы с территории всех трех стран; прекратить военную поддержку незаконных военных соединений и вооруженных групп, действующих на международно признанных территориях Грузии, Украины и Молдовы; в том числе, прекратить действия в целях дестабилизации в оккупированных регионах Грузии», — отмечается в информации министерства иностранных дел Грузии.



По их информации, резолюция призывает правительство США и европейских партнеров, а также ООН и международных партнеров США, продолжать давление на российские власти, чтобы они выполняли международные обязательства.



«Конгрессмены приветствуют текущее сотрудничество между правительствами Грузии, Украины и Молдовы в ответ на деструктивные действия России и, чтобы справиться с действиями, вызывающими дестабилизацию со стороны России, поддерживают возможности данных стран, в том числе и укрепление в сферах обороны и безопасности. Конгрессмены призывают правительство США поддержать диверсификацию энергоснабжения Европы, в том числе в направлении развития инфраструктуры сжиженного природного газа. Резолюция поддерживает экономическое сотрудничество и двустороннюю торговлю между США и Грузией, Украиной и Молдовой. В резолюции также содержится призыв к Государственному департаменту США вести диалог с Грузией, Украиной и Молдовой, чтобы помочь в эффективной борьбе с вмешательством России в их внутренние демократические процессы», — отмечается в заявлении МИД.



По их информации, на дальнейшем этапе за резолюцию будут голосовать в комитете по внешним отношениям Палаты представителей США.



В случае утверждения резолюции, следующее голосование пройдет на пленарном заседании конгресса США.















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