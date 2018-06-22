Мы не теряем надежды, что Грузия сможет восстановить свою независимость в международно признанных границах - Кальюлайд

22.06.2018 14:36 Президент Грузии и первая леди в Таллине приняли президента Эстонии на приеме устроенном при организации посольства Грузии в Эстонии, который был посвящен 100-летнему юбилею Первой демократической республики. Керсти Кальюлайд обратилась к гостям с речью.



Президент Эстонии подчеркнула крепкую дружбу Грузии и Эстонии и те ценности, на которых основываются исторические связи.



Кальюланд еще раз подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Господин президент, для меня большая честь, что вы находитесь здесь и позвольте мне еще раз поздравить грузинский народ, а также вспомнить печальный факт, 10 лет частичной оккупации Грузии. Мы не теряем надежды, что Грузия сможет восстановить свою независимость в международно признанных границах. Мы продолжим разделять ваши взгляды открыто и откровенно, пока это будет необходимо.



Мы помним, что после распада Советского Союза нам потребовалось довольно много времени, чтобы восстановить нашу независимость. Тогда у наших людей до достижения успеха было стратегическое терпение. Мы должны помнить об этом, это должно давать нам надежду. Этот процесс требует времени, мы должны напоминать об этом тем, кто теряет надежду. До тех пор мы делаем все, и я знаю, что вы делаете все, чтобы удержать Грузию на европейском пути. Мы поддерживаем вас, помогаем вам, и, пожалуйста, не разочаровывайте нас и продолжайте выбранный путь реформ.



Пожалуйста, продолжайте демонстрировать, что вы успешны в формировании такого государства, о котором другие европейские государства спросят, почему оно не член Евросоюза.

Мы стоим вместе, и вы тесно сотрудничаете с Евросоюзом. Мы также вместе в подготовке к саммиту НАТО с надеждой, что это даст гарантии будущего сотрудничества в сфере обороны, как нам, так и вам», — заявила президент Эстонии.



На приеме присутствовали члены делегации Грузии, посол Грузии в Эстонии, председатель парламента Эстонии, члены кабинета министров, дипломатические миссии, представители деловых кругов и грузинской диаспоры в Эстонии.















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