|
|
Украина расширила санкционный список против России
22.06.2018 14:57
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против российских компаний и организаций, сообщил совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу.
В расширенный санкционный список были включены еще 30 российских организаций и 14 физических лиц. Итого в санкционном списке Украины находятся 786 российских организаций и 1.762 физических лица.
“Совет ввел симметричные введенным 11 июня правительством США санкции против юридических лиц, связанных с деятельностью российских спецслужб в киберсфере”, говорится в заявлении Совета.
Совет сообщил, что санкции будут действовать по крайней мере три года. Они предусматривают меры против российских депутатов и высших должностных лиц.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна