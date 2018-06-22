Украина расширила санкционный список против России

22.06.2018 14:57 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против российских компаний и организаций, сообщил совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу.





В расширенный санкционный список были включены еще 30 российских организаций и 14 физических лиц. Итого в санкционном списке Украины находятся 786 российских организаций и 1.762 физических лица.





“Совет ввел симметричные введенным 11 июня правительством США санкции против юридических лиц, связанных с деятельностью российских спецслужб в киберсфере”, говорится в заявлении Совета.





Совет сообщил, что санкции будут действовать по крайней мере три года. Они предусматривают меры против российских депутатов и высших должностных лиц.















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