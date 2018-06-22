Проживающие за рубежом соотечественники смогут сохранить гражданство Грузии и в случае получения гражданства другой страны

22.06.2018 15:11 Согласно изменениям, запланированным в органическом законе «О гражданстве», получение гражданства Грузии соотечественниками, проживающими за рубежом, должно быть упрощено. Кроме этого, нашим соотечественникам должна быть дана возможность при получении гражданства другой страны, с учетом определенных предпосылок, сохранить гражданство Грузии, - об этом заявил директор департамента по связям с диаспорой МИД Грузии Рати Брегадзе.



«Как известно, по конституционным изменениям, которые будут полностью задействованы после президентских выборов 2018 года, в Конституции впервые появился термин «соотечественник» и обязанность государства, заботиться о сохранении и развитии связи с проживающими за рубежом соотечественниками. Еще одно изменение заключается в том, что из Конституции изъят конституционный запрет на двойное гражданство. В целях имплементации итого изменения с парламентом Грузии работает соответствующая группа, которая должна подготовить изменения в органическом законе «О гражданстве». В результате в определенной мере должно упроститься получение гражданства для проживающих за рубежом соотечественников. Кроме этого, нашим соотечественникам должна быть дана возможность при получении гражданства другой страны, с учетом определенных предпосылок, сохранить гражданство Грузии. Это основная суть запланированных изменений, которая, разумеется, будет предметом обсуждения в парламенте», - заявил Брегадзе.



Что касается того, сохранится ли у соотечественников гражданство других стран после получения гражданства Грузии, Брегадзе заявляет, что у каждого государства свои регуляции – некоторые допускают два или более гражданства, некоторые – не допускают категорически.















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