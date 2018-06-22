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Президент Эстонии: Мы поддерживаем Грузию, помогаем вам, и, пожалуйста, не разочаровывайте нас


22.06.2018   15:12
Президент и первая леди Грузии приняли президента Эстонии Керсти Кальюлайд на организованном посольством Грузии в Таллине приеме в честь 100-летия Первой демократической республики Грузия.

По информации пресс-службы администрации президента, в ходе выступления президент Эстонии подчеркнула твердую дружбу Грузии и Эстонии и те ценности, на которых основаны исторические связи.
Керсти Кальюлайд еще раз подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

«…Мы помним, что после распада Советского Союза нам потребовалось довольно много времени, чтобы восстановить нашу независимость. Тогда у наших людей до достижения успеха было стратегическое терпение. Мы должны помнить об этом, это должно давать нам надежду. Этот процесс требует времени, мы должны напоминать об этом тем, кто теряет надежду. До тех пор мы делаем все, и я знаю, что вы делаете все, чтобы удержать Грузию на европейском пути. Мы поддерживаем вас, помогаем вам, и, пожалуйста, не разочаровывайте нас и продолжайте выбранный путь реформ.

Пожалуйста, продолжайте демонстрировать, что вы успешны в формировании такого государства, о котором другие европейские государства спросят, почему оно не член Евросоюза.

Мы стоим вместе, и вы тесно сотрудничаете с Евросоюзом. Мы также вместе в подготовке к саммиту НАТО с надеждой, что это даст гарантии будущего сотрудничества в сфере обороны, как нам, так и вам», - сказала президент Эстонии.






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