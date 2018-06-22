Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

К делу о прекращении украинского гражданства Саакашвили разрешили привлечь иностранного эксперта


22.06.2018   16:45
Кассационный административный суд Верховного Суда назначил экспертизу почерка бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили на заявлении о приеме в украинское гражданство и разрешил привлечь к этому процессу иностранного эксперта.
Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Сегодня суд назначил почерковедческую экспертизу... Ее проведение поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Также суд разрешил привлечь иностранного эксперта", - сообщил он.

Ранее адвокаты Саакашвили заявляли, что подпись экс-Президента Грузии на заявлении о приеме в украинское гражданства поддельна.

По их словам, в настоящем заявлении Саакашвили указал наличие факта уголовного преследования в Грузии.

Как сообщали Українські Новини, cуд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.

12 февраля сотрудники Государственной пограничной службы выдворили Саакашвили в Польшу по реадмиссии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С начала года мэрия Тбилиси оштрафовала 194 строительные компании
Мэрия Тбилиси взялась за недостроенные здания
Рыболовный сектор Грузии старается получить доступ к международным рынкам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Парламенте выслушали кандидатов на должности премьер-министра и министров
Азербайджан закупил вертолеты, способные уничтожать цели противника на расстоянии до 50 км
Бахтадзе: Мы верим, что Грузия станет страной, привлекательной и безальтернативной для наших братьев абхазов и осетин
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна