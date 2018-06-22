К делу о прекращении украинского гражданства Саакашвили разрешили привлечь иностранного эксперта

22.06.2018 16:45 Кассационный административный суд Верховного Суда назначил экспертизу почерка бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили на заявлении о приеме в украинское гражданство и разрешил привлечь к этому процессу иностранного эксперта.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Руслан Чернолуцкий.



"Сегодня суд назначил почерковедческую экспертизу... Ее проведение поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Также суд разрешил привлечь иностранного эксперта", - сообщил он.



Ранее адвокаты Саакашвили заявляли, что подпись экс-Президента Грузии на заявлении о приеме в украинское гражданства поддельна.



По их словам, в настоящем заявлении Саакашвили указал наличие факта уголовного преследования в Грузии.



Как сообщали Українські Новини, cуд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.



12 февраля сотрудники Государственной пограничной службы выдворили Саакашвили в Польшу по реадмиссии.















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