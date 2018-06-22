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Лидер парламентского большинства назвал три принципа новой наркополитики
22.06.2018 16:52
«Мы выступаем за помощь, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.
По его словам, подходы и принципы большинства в направлении наркополитики однозначно задекламированы.
«Мы поддерживаем усиление превенции, чтобы будущее поколение и молодежь были защищены от вреда наркотиков. Мы выступаем за помощь, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц. Мы также поддерживаем борьбу правоохранителей против наркопреступлений. Это три важный принципа, за которые выступает команда и на основании чего будет проведена реформа», — заявил Арчил Талаквадзе.
Священный Синод считает, что принятое Конституционным судом решение в связи с нарколиберализацией представляет собой большую угрозу и дает серьёзный толчок для широкого распространения наркотиков и их потребления.
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