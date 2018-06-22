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Служба аудита изучит вопрос перечисления нынешним премьером пожертвования партии Саакашвили


22.06.2018   16:54
Служба аудита изучит вопрос перечисления премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе денежной суммы «Национальному движению» в августе 2012 года. Об этом сообщил журналистам глава Службы аудита Ираклий Меквабишвили.

По его словам, с соответствующим обращением к ведомству обратились представители гражданского сектора.

«Мы рассмотрим и изучим этот вопрос, после чего дадим ответ в пределах нашей компетенции», — сказал Меквабишвили.

В связи с данным фактом вопрос Мамуке Бахтадзе был задан и на заседании парламентской фракции «Национального движения». Как пояснил Бахтадзе, он никогда не перечислял «Национальному движению» личные средства, а его банковский счет был использован только в техническом смысле.






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