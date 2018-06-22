В парламенте Ирландии приняли резолюцию в связи со 100-летием основания Первой демократической республики Грузии

22.06.2018 17:55 Объединенный комитет во внешним связям, торговле и обороне ирландского парламента единогласно принял резолюцию в связи со 100-летием основания Первой демократической республики Грузии. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.



Как заявляет МИД, в резолюции подчеркивается, что объединенный комитет во внешним связям, торговле и обороне Ирландии поздравляет грузинский народ со 100-летним юбилеем провозглашения независимости, приветствует рост политического и секторального сотрудничества между Грузией и Ирландией, в том числе интенсификацию межпарламентского сотрудничества и поддерживает дальнейшее двустороннее, торговое, инвестиционное и экономическое развитие.



Вместе с тем, по информации Министерства иностранных дел, резолюция уделяет особое внимание территориальной целостности Грузии, оккупации Россией грузинских регионов -Абхазии и т.н. Южной Осетии и вопросам выполнения взятых обязательств о прекращении огня в соглашении от 12 августа 2008 года — в резолюции подтверждена твердая и непоколебимая поддержка Ирландии суверенитета Грузии и её территориальной целосности в международно признанных границах и подробно идет речь о конфликтах и тематике оккупации.



По сообщению ведомства, в резолюции положительно оцениваются реформы проведенные правительством Грузии в последний период по укреплению демократии, прав человека, верховенства закона, свободы СМИ, а также в направлении прозрачности работы правительства и усиления независимости судебных органов.



Кроме того, отдельный параграф резолюции посвящен интеграции Грузии в ЕС. В частности, в документе подчеркивается, что комитет приветствует значительный прогресс достигнутый Грузии на пути к евроинтеграции, успешную имплементацию соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, подтверждает решительную поддержку процесса европейской интеграции Грузии и отмечает, что задействование безвизового сообщения для граждан Грузии в Шенгенской зоне, я вляется важным результатом достигнутым с точки зрения сотрудничества Грузии — Евросоюза.



Министерство иностранных дел заявляет, что данная резолюция, принятая в связи со 100-летием основания Первой демократической республики Грузии, является уже вторым утвержденным документом комитета во внешним связям, торговле и обороне ирландского парламента, который беспрецедентен по своему содержанию. В тексте использованы сильные формулировки с точки зрения выражения поддержки Грузии.



Резолюция о территориальной целостности Грузии и интеграции в ЕС была также единогласно принята 23 февраля 2017 года.















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