Министр юстиции не должна принимать участие в процессе выбора главного прокурора - коалиция НПО

22.06.2018 18:18 Коалиция неправительственных организаций Грузии призывает власть, для независимого и прозрачного правосудия провести выбор главного прокурора по новым, реформированным правилам. По мнению неправительственных организаций, события последнего времени в стране еще раз выявили, что действующая модель прокуратуры и следственной системы не отвечает вызовам, существующим с точки зрения независимости, беспристрастности, и профессионализма. Коалиция считает, что по-прежнему проведение отборочного процесса главного прокурора Теей Цулукиани не будет свободным от политического влияния.



"Несмотря на рекомендации многих международных и местных организаций власть до сих пор не смогла обеспечить полную деполитизацию прокуратуры Грузии, и повышение независимости, что соответственно отражается на доверии общества к этой институции.



Организации, члены коалиции считаем, что действующее правило выбора главного прокурора, и устройство прокурорского совета содержит серьезные пробелы, и не сможет защитить от политического интереса, как институцию, так и непосредственно процесс выбора главного прокурора. По еще действующей системе прокуратура остается в структурном подчинении Министерства юстиции, и под руководством министра юстиции. Соответственно высока роль министра юстиции, как в деле выбора главного прокурора, так и руководства прокурорского совета.



По решению премьер-министра Мамуки Бахтадзе, на данном этапе парламенту был представлен на утверждение в основном действующий кабинет министров, а значительные правительственные изменения планируются позже. В том числе должность сохранила министр юстиции Тея Цулукиани. Коалиция считает, что по-прежнему проведение отборочного процесса главного прокурора Теей Цулукиани, не будет свободным от политических влияний. С 2012 года по сегодняшний день ни один названный Теей Цулукиани кандидат в главные прокуроры, Арчил Кбилашвили, Отар Парцхаладзе, Георгий Бадашвили, Ираклий Шотадзе - не отличался политической нейтральностью, что ставило под вопрос объективность и беспристрастность главного прокурора.



Все вышеизложенное укрепляет наше убеждение, что проведение министром юстиции отборочного процесса кандидатур главного прокурора и в настоящем не обеспечит представление на пост главного прокурора независимого, беспристрастного, и эффективного управляющего. Кроме того, еще в 2015 году Венецианская комиссия отмечала доминирование политического элемента в действующей модели отбора главного прокурора, и указывала власти на снижение роли и степени политического участия министра юстиции.



Наряду с критикой существующей системы следует учитывать, что по изменениям, осуществленным в конституции Грузии, которые заработают с момента инаугурации президента Грузии, прокуратура формируется как орган, независимый от правительственного кабинета, в том числе, Министерства юстиции. Обеспечение независимости прокуратуры будет обязанностью реформированного прокурорского совета. Очевидно, что с момента, когда заработает новая конституция, политическое участие в процессе деятельности прокуратуры и выбора генерального прокурора существенно сократится.



Следует учитывать, что если сейчас не войдут необходимые изменения в действующее правило выбора главного прокурора, во время вступления в силу новой конституции на должности уже будет назначен главный прокурор сроком на 6 лет, выбор которого будет осуществлен в значительной мере по правилу с изъяном.



Соответственно, организации, члены коалиция считаем, что выбор нового главного прокурора действующим порочным правилом, лишен смысла, и по существу навредит процессу перехода на новую систему прокуратуры. Таким образом, необходимо избрать нового главного прокурора по реформированным правилам, соответствующим новым конституционным стандартам.



Текущая реформа прокуратуры, и выбор нового генерального прокурора будет определять, сформируется в скором будущем прокуратура аполитичной институцией, основанной на принципе верховенства закона, или наоборот, у реформ не будет реального результата, и прокуратура по-прежнему останется ведомством, исполняющим политическую волю, доверие общества к которому крайне низкое.



Соответственно, организации-члены коалиции призываем власть Грузии:



Приостановить процесс выбора главного прокурора по действующему правилу;



Осуществить основополагающие изменения в правиле отбора главного прокурора, которые обеспечат соответствие процесса с концепцией прокуратуры, как независимого органа.



Необходимо, удалить от процесса министра юстиции. Она не должна быть членом, и председателем прокурорского совета, у нее уже не должно быть полномочия называть кандидатов в главные прокуроры"- сказано в заявлении.

















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