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МВД распространяет заявление в связи со следственными действиями в клубе «Басиани»


22.06.2018   18:33
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи со следственными действиями в клубе «Басиани». Как поясняют в ведомстве, следственные действия в целях выемки в клубе финансово-бухгалтерской документации ведутся на основании постановления от 24 мая, имеющего 30-дневный срок.

«Представители министерства ВД обратились к администрации ООО «Басиани» с постановлением от 24 мая (срок его действия 30 дней) и пояснили, что на основании этого постановления должны быть осуществлены следственные действия в целях выемки в клубе финансово-бухгалтерской документации. Администрация не оказала представителям МВД сопротивление.

Поскольку в постановлении судьи был указан старый идентификационный код ООО «Басиани», министерство ВД не провело следственные действия. После устранения изъяна в клубе «Басиани» будет осуществлена выемка финансово-бухгалтерской документации», - говорится в заявлении МВД.






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