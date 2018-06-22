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Нового министра финансов, предположительно, пригласят из США
22.06.2018 18:41
Становятся известны некоторые детали ожидаемых кадровых изменений в правительстве Грузии. По информации «IPN», пост министра финансов в кабинете Мамуки Бахтадзе, предположительно, получит новое для грузинской политики лицо.
Как стало неофициально известно агентству, лицо, выбранное на пост министра финансов, на протяжении лет ведет деятельность в США и возвращается в Грузию именно для того, чтобы занять данную должность.
Имя лица, которому Бахтадзе предлагает пост министра финансов в своем кабинете, на данном этапе в правящей команде не обнародуют.
Как известно, Мамука Бахтадзе намерен представить парламенту свою команду в 2-3-недельный срок. Консультации в связи со структурными изменениями в правительстве продолжатся в правящей команде сегодня.
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