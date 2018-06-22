Пашинян поздравил Бахтадзе с избранием на пост премьера Грузии и пригласил его в Армению

22.06.2018 19:01 Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Мамуке Бахтадзе поздравительное послание по случаю его избранияем на пост премьер-министра Грузии.



"Наши народы на протяжении веков были объединены крепкими дружественными и братскими узами. Эти теплые отношения и сегодня продолжают развиваться благодаря атмосфере взаимного доверия, которая царит между нашими государствами и народами”, - говорится в послании, опубликованном на сайте премьер-министра РА.



Никол Пашинян также отметил, что в ходе своего недавнего визита в Грузию он вновь убедился в наличие огромного потенциала в двусторонних отношениях.



“Уверен, что в период вашего пребывания в должности премьера взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Грузией будет продолжаться и укрепляться во благо наших народов. Никол Пашинян пригласил Мамуку Бахтадзе посетить Армению.



Он выразил убеждение, что этот визит придаст новый импульс взаимодействию двух стран в различных сферах, представляющих обоюдный интерес.



“Пользуясь случаем, желаю Вам успехов на новом этапе реализации реформ и уверяю, что мы воспринимаем любой успех Грузии как наш”, - отмечается в послании.















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